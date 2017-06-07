Закон об "иноагентах" хотят распространить на граждан России

В Совете Федерации предложили приравнивать к "иностранным агентам" граждан России, которые получают деньги или иное имущество от других государств, сообщает РБК. Этот вопрос предлагается проработать министерству юстиции, Федеральной службе безопасности и Генеральной прокуратуре.

В проекте рекомендаций на тему "Предотвращение вмешательства во внутренние дела Российской федерации", который в среду рассматривается в Совете Федерации, также говорится о том, что западные структуры оказывают влияние на российские СМИ. По мнению членов верхней палаты российского парламента, журналисты пользуются социальными сетями, чтобы оказывать психологическое воздействие на общественное сознание.

Выступивший на заседании генпрокурор Юрий Чайка предложил наделить Минюст правом проведения внеплановых проверок некоммерческих организаций. Кроме того, он заявил, что зарегистрированные в Великобритании "Открытую Россию", ее одноименное движение в России и "Институт современной России" через подставных лиц финансировали деятельность оппозиционеров в стране.

В феврале 2016 года создатель "Открытой России" Михаил Ходорковский заявил, что окажет финансовую поддержку через сеть региональных штабов кандидатам на выборы в Госдуму.

С 2012 года в России действует закон об НКО-"иностранных агентах", согласно которому организации, занимающиеся политической деятельностью и получающие зарубежное финансирование, должны регистрироваться в специальном реестре. Кроме того, Совет Федерации составляет так называемый "патриотический стоп-лист" — список организаций, которые предлагается признать нежелательными в России и запретить их деятельность. В 2017 году Минюст внес в список нежелательных организаций "Открытую Россию" и "Институт современной России".

