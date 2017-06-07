В Москве задержали участницу голодовки валютных заемщиков

В Москве полиция задержала участницу акции протеста валютных заемщиков "РайффайзенБанка" Ларису Богданову, сообщает "ОВД-Инфо" со ссылкой на очевидцев. Полицейские, проводившие задержание, объяснили свои действия заявлением сотрудника банка, который обвинил Богданову в мелком хулиганстве.

Перед этим за женщиной, которая участвует в голодовке, приезжала "скорая помощь", но несмотря на плохое самочувствие Богданову увезли в полицейское отделение "Арбатское".

Корреспондент Радио Свобода сообщает, что в акции у дверей офиса "Райффайзенбанка" на Смоленской-Сенной площади в Москве участвуют девять матерей. Накануне вечером вооруженные полицейские вытолкали их из помещения на улицу, после чего женщины вынуждены были ночевать на крыльце банка. Они требуют перевода платежных обязательств в рубли, а также списания всех штрафов и пеней.