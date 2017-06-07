Александру Подрабинеку позволили быть защитником по делу Умерова

Публициста и правозащитника Александра Подрабинека допустили в качестве общественного защитника на процесс по делу зампреда Меджлиса Ильми Умерова, которого российские власти обвиняют в сепаратизме. Об этом Радио Свобода сообщила дочь Умерова Айше, находящаяся на заседании в Симферопольском районном суде.

"Сторона защиты подала ходатайство о введении в судебный процесс в качестве общественного защитника известного диссидента и правозащитника из Москвы Александра Подрабинека. Суд, несмотря на протест прокурора, допустил Подрабинека к участию в процессе", – рассказала Айше Умерова.

Судебный процесс над Ильми Умеровым ведет судья Андрей Кулишов. По данным украинского сайта "Миротворец", он – бывший украинский судья и подозревается в государственной измене за нарушение присяги. Гособвинение представляет прокурор Олег Саргинов, также работавший в украинских правоохранительных органах. Сейчас он участвует в процессе по аналогичному делу журналиста Николая Семены, передает корреспондент РС.

Замглавы запрещенного российскими властями Меджлиса крымско-татарского народа Ильми Умерова обвиняют в призывах к нарушению территориальной целостности России за интервью телеканалу ATR, где он высказался о необходимости усиления санкций и возвращения в состав Украины аннексированного полуострова Крым.