Тереза Мэй: права человека можно нарушать ради борьбы с терроризмом

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй готова пойти на ограничение прав человека, если это поможет борьбе с терроризмом. Об этом она заявила во время выступления перед избирателями накануне досрочных парламентских выборов.

Мэй предложила, в частности, расширить полномочия полиции и спецслужб. По её словам, необходимо увеличить тюремные сроки осуждённым за терроризм, а иностранцев, связанных с экстремизмом, депортировать по упрощённой схеме. Мэй также призвала увеличить длительность допроса подозреваемых в терроризме до 28 дней.

За последний месяц в Британии произошло два крупных теракта. 4 июня на Лондонском мосту фургон въехал в толпу на тротуаре. Затем трое мужчин с ножами напали на прохожих в районе Боро-маркет. Погибли семь человек, десятки — ранены. Полицейские убили нападавших на месте. В конце мая в Манчестере смертник взорвал бомбу во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Жертвами нападения стали 22 человека.