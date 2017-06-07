Трамп в разговоре с эмиром Катара предложил помочь разрешить кризис

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом аль-Тани. Об этом сообщает агентство Reuters.

Трамп призвал Катар работать над пресечением потоков финансирования исламистов. Он также выразил готовность помочь в разрешении кризиса в странах Персидского залива, вплоть до встречи в Белом доме.

Накануне Трамп написал в твиттере, что изоляция Катара станет "началом конца ужасов терроризма". Несмотря на это, в Министерстве обороны США заявили, что политика Пентагона в отношении Катара не изменится. Слова Трампа в ведомстве комментировать не стали.

5 июня Египет, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн и Ливия разорвали дипломатические отношения с Катаром. По заявлениям арабских лидеров, Доха оказывает поддержку радикальным исламистам и Ирану. Власти Катара назвали решение о разрыве дипломатических отношений неоправданным, а обвинения в поддержке терроризма – голословными.