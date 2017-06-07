Джеймс Коми подтвердил сообщения СМИ о давлении Трампа

Бывший директор Федерального бюро расследований США Джеймс Коми подтвердил сообщения в СМИ, что президент Дональд Трамп просил его отступить от расследования связей бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна с Россией. Об этом сообщает агентство Reuters.

Коми заявил, что 27 января Трамп позвал его на ужин, где задал вопрос, хочет ли Коми оставаться на посту главы ФБР. Затем Трамп, как утверждается, сказал "Я ожидаю лояльность, мне нужна лояльность".

В четверг Коми выступит на слушаниях по проводимому ФБР расследованию вмешательства России в прошлогодние выборы президента. Он ответит на вопросы о своем увольнении и прокомментирует информацию о том, что Трамп якобы оказывал на него давление. Такая информация появилась в американской прессе после отставки Коми. Сам Трамп эти сообщения в СМИ отрицает.