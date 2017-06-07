Число жертв двойного теракта в Тегеране возросло до 13

Число жертв терактов в Тегеране возросло до 13. В результате нападений, по последним данным, ранены 43 человека. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Ирана.

Утром в среду в столице Ирана одновременно произошло два теракта. Вооруженные люди открыли огонь в здании парламента Ирана. По данным местных СМИ, четверых нападавших убили. Спустя полчаса после первой атаки случилось вторая – смертник устроил взрыв в мавзолее лидера Исламской революции имама Хомейни. Погиб охранник, несколько человек пострадали.

Ответственность за серию нападений взяла на себя группировка "Исламское государство", деятельность которой запрещена в России и многих других странах. Тегеран воюет в Сирии в том числе и против "Исламского государства". Но этот теракт – первый, который группировка устроила на территории Ирана.

В прошлом году иранские спецслужбы сообщили, что им удалось предотвратить теракт, который намеревалось организовать "Исламское государство". Правоохранительные органы арестовали нескольких джихадистов с самодельными бомбами.