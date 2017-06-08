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С Байконура стартовала первая за год ракета-носитель "Протон-М"

Запуск ракеты-носителя "Протон-М"

С космодрома Байконур после годового перерыва в запусках стартовала российская ракета-носитель "Протон-М" с американским спутником связи Echostar 21. Об этом сообщается в твиттере Роскосмоса. Позже в российской госкорпорации рассказали, что спутник успешно отделился от третьей ступени ракеты-носителя и вышел на орбиту.

Запуск ракеты-носителя планировали осуществить ещё в декабре, но он был перенесен на лето из-за проблем в работе двигателей.

Старты ракет "Протон" приостановили после инцидента 9 июня 2016 года. Тогда из-за технического сбоя раньше положенного выключилась вторая ступень ракеты. В январе стало известно, что Роскосмос вернет на Воронежский механический завод все двигатели для двух ступеней ракеты "Протон-М" из-за неполадок. Позже выяснилось, что почти во всех двигателях обнаружены дефекты.

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