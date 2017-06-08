Боец ММА Мурад Амриев задержан в Белоруссии

Чемпион по смешанным единоборствам Мурад Амриев, рассказавший правозащитникам о пытках в полиции Грозного, задержан пограничниками в районе белорусского города Добруш. Об этом написал в Фейсбуке председатель Комитета по предотвращению пыток Игорь Каляпин. По его данным, днём в четверг Амриева отправят под конвоем в Гомель.

Амриев находится в розыске по запросу властей Чечни - они обвиняют его в использовании заведомо подложного паспорта. Правозащитники утверждают, что речь идет об опечатке, допущенной сотрудниками паспортного стола. По их версии, поводом для преследования стали заявления Амриева о "кровной мести", объявленной ему чеченскими полицейскими.

4 июня спортсмен был снят с поезда и задержан полицейскими в Брянской области. В Брянск прибыла группа захвата из Чечни, которая должна была этапировать Амриева в Чечню. Однако 6 июня он сбежал из здания брянской прокуратуры, предположительно блокированного сотрудниками правоохранительных органов Чечни.

По данным "Новой газеты", в 2013 году Мурад Амриев рассказал правозащитникам о пытках, которым его подвергли в одном из отделений МВД Грозного. По словам спортсмена, таким образом, полицейские пытались вынудить его старшего брата вернуться из Германии в Чечню.