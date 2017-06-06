Боец MMA Мурад Амриев сбежал из прокуратуры в Брянске

Чемпион по смешанным единоборствам Мурад Амриев сбежал из здания брянской прокуратуры, предположительного блокированного сотрудниками правоохранительных органов Чечни. Об этом сообщается в Фейсбуке "Комитета по предотвращению пыток". По данным правозащитников, Амриев сел в автомобиль к своим знакомым, и они уехали в неизвестном направлении.

Ранее во вторник стало известно, что Мурада Амриева, задержанного 4 июня по подозрению в использовании поддельного документа, "формально" освободили и доставили в здание брянской прокуратуры для проведения опроса. В "Комитете по предотвращению пыток" сообщили, что здание оцеплено людьми в масках.

В феврале 2017 года Мурад Амриев был объявлен в розыск МВД Чечни. После его задержания в Брянск выдвинулась группа захвата, которая должна была этапировать спортсмена на территорию республики. Оперативники отказались отвечать адвокату Амриева на вопрос о том, за что преследуют его подзащитного.

По данным "Новой газеты", в 2013 году Мурад Амриев рассказал правозащитникам о пытках, которым его подвергли в одном из отделений МВД Грозного. По словам спортсмена, таким образом полицейские пытались вынудить его старшего брата вернуться из Германии в Чечню. "Комитету по предотвращению пыток" Амриев рассказал, что опознал в одном из оперативников, окруживших во вторник прокуратуру, человека, который его пытал.