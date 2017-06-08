СМИ: проблемы молодёжи включат в список тем президентских выборов

Тема молодежи станет для Кремля одной из приоритетных в программе президентских выборов 2018 года, сообщают "Ведомости" со ссылкой на четыре источника в Кремле.. Источники подчеркнули, что это нужно и для повышения явки, и для отвлечения молодых людей от протестов.

По словам одного из собеседников, среди тем, предложенных для привлечения молодежи на выборы, будут - качество образования, первая работа, кредитные программы, цифровая экономика, безопасность. Для пиара запланированы концерты, форумы, фестивали молодежи и студентов, рассказал источник издания в Кремле.

26 марта по всей России прошли митинги против коррупции, организованные сторонниками оппозиционера Алексея Навального . В протестных акциях участвовали десятки тысяч человек, в том числе школьники и студенты. Во многих учебных учреждениях России после этого прошли так называемые "открытые уроки" и лекции, на которых учителя называли Навального и его сторонников "пятой колонной" и "предателями". В Кремле заявили, что молодежь выходила на протестные акции за деньги. Власти обвинили Навального в использовании детей в своей политической деятельности.

7 июня Навальный записал видеообращение к школьникам и студентам, в котором заявил, что его радует интерес молодых людей к политике и, что он гордится тем, что молодежь, вопреки угрозам готова выйти на улицы. Навальный также напомнил, что в День России – 12 июня – во многих городах России запланированы антикоррупционные митинги.

Выборы президента России назначены на 18 марта 2018 года.