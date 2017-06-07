Мэрия Москвы согласовала митинг 12 июня на проспекте Сахарова

Власти Москвы согласовали антикоррупционную акцию 12 июня на проспекте Академика Сахарова. Об этом в твиттере сообщил глава штаба Алексея Навального Леонид Волков

При этом, по его словам, представители мэрии не разрешили использовать на митинге звуковое оборудование и экраны. Организаторы намерены провести митинг в соответствии в законом, подчеркнул Волков.

Организаторы акции в Москве планировали провести шествие от площади Тверской Заставы до Охотного ряда, где запланирован митинг. Взамен мэрия предложила перенести акцию на улицу Перерва или проспект Академика Сахарова. Заявленное число участников акции в Москве – до 15 тысяч человек.

В День России – 12 июня – антикоррупционные митинги запланированы во многих городах России. Организаторы уже неоднократно сообщали об отказах местных властей в согласовании мероприятий и угрозах в свой адрес.

