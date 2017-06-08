Верховная Рада утвердила курс Украины на членство в НАТО

Верховная Рада в четверг поддержала закон, который вносит коррективы во внешнеполитический курс Украины и ставит целью вступление страны в НАТО. За него проголосовали 276 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов, сообщает корреспондент Радио Свобода.

Документ, одним из авторов которого является глава парламента Андрей Парубий, предполагает изменение положений законов "Об основах внутренней и внешней политики" и "Об основах национальной безопасности Украины" относительно вступления государства в Организацию Североатлантического Договора.

Таким образом Верховная Рада восстановила одну из ключевых задач внешнеполитического курса Киева, которая была упразднена в период президентства Виктора Януковича, бежавшего после Евромайдана в Россию. Как заявил Парубий, "НАТО – это гарант безопасности во всем свободном мире, единственная сила способная остановить агрессивную путинскую Россию".

В этом году Украина отмечает 20-летие Хартии об особом партнерстве с НАТО. В 2008 году на саммите НАТО в Бухаресте Украина была близка к получению Плана действий по вступлению в Североатлантический союз, но тогда ей и Грузии отказали из-за активного противодействия Москвы.

В феврале этого года в интервью немецкой газете Berliner Morgenpost президент Украины Петр Порошенко заявил, что готов провести референдум о присоединении Украины к НАТО. Согласно исследованию Киевского международного института социологии, если бы такое голосование проводилось в феврале 2017 года, то за вступление проголосовали бы 57 процентов, а против него – 43.

Идею вступления Украины в Североатлантический союз, как и ранее, поддерживают преимущественно жители западных и центральных областей; на юге и на востоке страны большинство настроено против вступления Украины в НАТО.