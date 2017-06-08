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В офисе правозащитного движения "Русь Сидящая" проходит обыск

Исполнительный директор движения "Русь Сидящая" Ольга Романова

В московском офисе правозащитного движения "Русь Сидящая" проходит обыск. Об этом в Фейсбуке сообщила исполнительный директор организации Ольга Романова. По данным РБК, обыски проводят сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями. Причина обысков пока неизвестна.

"Русь Сидящая" оказывает помощь заключенным и их семьям. Организация была основана в 2008 году. "Пора прекратить репрессии против самых талантливых и креативных российских граждан. Руки прочь от нашего будущего – продажные судьи и силовики должны остаться в прошлом", – говорится на сайте движения.

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