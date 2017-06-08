Москва: активиста задержали по делу о нападении на полицейского 26 марта

В Москве задержан активист движения "14%" Дмитрий Борисов, которого подозревают в применении насилия к сотруднику полиции на акции 26 марта, сообщает "Медиазона" со ссылкой на мать задержанного.

Она рассказала, что молодого человека увезли после обыска в подмосковном селе Николо-Урюпино, который начался в четверг утром. Активиста подозревают еще по двум статьям, но его мать Борисова в беседе с "Медиазоной" не смогла их вспомнить.

2 марта Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) опубликовал расследование "Он вам не Димон" о незадекларированной недвижимости, предположительно принадлежащей главе правительства Дмитрию Медведеву. 26 марта в десятках городов России прошли акции против коррупции. В Москве были задержаны более тысячи протестующих.

Пятерых участников акции арестовали по обвинению в нападении на полицейских. Юрий Кулий и Александр Шпаков получили реальные сроки. В СИЗО остаются Станислав Зимовец, Андрей Косых и Дмитрий Крепкин.