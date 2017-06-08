Суд отклонил иск члена ПАРНАС, которого в эфире назвали "иноагентом"

Суд в Омске отказался удовлетворить иск кандидата в городской совет от ПАРНАСа Игоря Басова к гостелерадиокомпании "Омск", в программе которой политика назвали "иностранным агентом". Об этом сообщает "Новая Газета".

Ведущий и глава вещательной компании Александр Малькевич произнес в эфире программы "Кандидат" фразу "Игорь Геннадьевич, давайте говорить начистоту: вы, поскольку все равно иностранный агент, отстаивать интересы города тоже хотите?".

Басов настаивает, что реплика Малькевича сорвала принятие решения о назначении референдума по возврату жителям области права избирать глав районов и мэра Омска. По его словам, из-за действий ГТРК депутаты связали инициативу ПАРНАСа с "иностранной разведкой".

Суд постановил, что словосочетание "иностранный агент" не ущемляет честь и достоинство заявителя. Игорь Басов намерен обжаловать это решение.