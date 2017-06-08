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Общество

Обыск в "Руси сидящей"

Обыск в "Руси сидящей"
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В московском офисе правозащитного движения "Русь Сидящая" прошел обыск. Его приводили сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями. Свои действия они объяснили якобы поступившей информацией о хищении бюджетных средств. Основатель "Руси Сидящей" Ольга Романова отметила, что правозащитники добровольно отдали следователям все интересующие их документы. "Русь сидящая" оказывает помощь заключённым и их семьям. Координаторы проекта активно работали в судах с задержанными 26 марта на антикоррупционной акции "Он нам не Димон". Движение существует на частные пожертвования.

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