В Петербурге арестован директор Саентологической церкви

Суд в Санкт-Петербурге до 5 августа арестовал исполнительного директора Саентологической церкви Галину Шурину по делу об участии в экстремистском сообществе, незаконном предпринимательстве и возбуждении ненависти и вражды. Об этом 8 июня сообщает РАПСИ.

6 июня ФСБ провела обыски в офисе петербургского отдела Саентологической церкви, в ходе которых была изъята литература, признанная экстремистской. На следующий день суд арестовал начальницу по официальным вопросам церкви Анастасию Терентьеву. Шурину и Терентьеву обвиняют в том, что с 2013 по 2016 году они заработали 276 миллионов рублей на предоставлении услуг саентологическим сообществом без регистрации в качестве юридического лица.

В марте обыски прошли в головном офисе Саентологической церкви в Подмосковье. Тогда сообщалось, что ФСБ расследует дело о незаконном предпринимательстве, возбужденное в связи с деятельностью организации в Петербурге.

