Больше трех не выдвигаться

В Госдуму внесены поправки к закону, касающемуся выборов президента Российской академии наук. О части этих пунктов на прошлой неделе договорились с Владимиром Путиным сами академики, но законодатели проявили и собственную инициативу.

После того как в марте провалились первые постреформенные выборы нового президента Российской академии наук, в академической среде не умолкают разговоры, что власти готовятся и вовсе сделать должность руководителя РАН не выборной, а назначаемой. На прошлой неделе Путин встречался с группой академиков и заверил их, что отменять демократические выборы в РАН не намерен, академики в свою очередь предложили внести ряд изменений в выборную процедуру, которые могут помочь перенесенным выборам все же состояться. Путин обещал к пожеланиям ученых прислушаться, и соответствующий законопроект действительно вчера был внесен в Госудуму, впрочем, оказалось, что депутаты проявили инициативу и собираются внести в федеральный закон не только те поправки, о которых просили академики, но и свои собственные, в частности, что кандидатов в президенты РАН общим числом не более трех нужно заранее согласовывать с правительством.

Это условие стало для академиков полной неожиданностью, ведь уже на сегодняшний день выдвинуто четверо кандидатов: Владислав Панченко (выдвинут отделением инфо- и нанотехнологий, его называют протеже Михаила Ковальчука), Александр Сергеев (выдвинут отделением физических наук), Геннадий Красников (его считают кандидатурой академика Жореса Алферова) и Алексей Хохлов, о выдвижении которого от инициативной группы академиков стало известно сегодня. Всего же, по оценкам Валерия Козлова, участвовать в выборах собирались 5–6 кандидатов, регистрация продлится до 25 июля.

Сегодня группа академиков, в основном членов "Клуба 1 июля" (в него исторически вошли наиболее активные критики закона о реформе РАН), подготовила письмо в Госдуму с требованием не вносить в закон поправки, связанные с согласованием кандидатов и ограничением их количества. О мотивах подготовки этого письма Радио Свобода рассказала подписавшая его Ольга Соломина, член-корреспондент РАН, директор Института географии РАН:

Фактически вводится цензура правительства на кандидатов в президента РАН

– Главная опасность заключается в том, что фактически вводится цензура правительства в отношении кандидатов в президенты РАН. Предполагается, что из предложенных кандидатур, которые выдвигают отделения Академии наук и отдельные ее члены, а в принципе, таких кандидатур может быть много, я уже знаю, что сейчас как минимум 5–6 человек готовятся для представления на выборы, правительство выберет три или менее кандидатуры, которые они сочтут нужными, правильными, а остальные кандидаты до выборов, таким образом, допущены не будут. Могут не согласовать вообще ни одного кандидата и в конце концов назначить президента извне. Или, например, утвердить одного, и тогда получатся безальтернативные выборы, что тоже противоречит демократическим нормам, которые до сих пор более-менее соблюдались в академии.

– На прошлой неделе состоялась встреча группы академиков и президента Путина, и после нее на специальной пресс-конференции и.о. президента академии Валерий Козлов заявил, что норма по поводу согласования кандидатур с правительством – совершенно естественна, потому что руководитель академии – это фактически ассоциированный член правительства, кроме того, академия государственная. Вы с этим не согласны, я так понимаю.

Что будет, если правительство ни одного кандидата не согласует?

– Мы живем в тех условиях, в которых живем, поэтому действительно, наверное, эти аргументы тоже имеют право на существование. Проблема в том, что эта норма предполагает согласование только трех кандидатов, и это мне непонятно, и нам непонятно, почему максимум трех, а может быть, и двух, и одного, и ни одного. Что будет, если, например, правительство ни одного кандидата не согласует, каким образом дальше нам поступать? Это все какая-то очень опасная грань, где демократические выборы в академию ставятся под удар и в зависимость от того, как себя ведет правительство.

– В то же время Владимир Путин пообещал, что выборы пройдут по демократической процедуре.

– Ну, если из десяти кандидатов правительство выбирает трех, то это уже слегка ограничивает наши демократические права. Но мы просто понимаем, что возможны варианты, например, когда правительство выберет из десятка предложенных кандидатов трех неприемлемых для академии, или одного, или вообще никого не выберет. Впрочем, в этом законопроекте есть две нормы, которые вполне приемлемы. Раньше, чтобы быть избранным, надо было набрать две трети голосов, а по предложенной новой процедуре – 50 процентов плюс 1 голос, и это лучше, потому что довольно трудно в академии достичь консенсуса, особенно имея в виду новые отделения, сельскохозяйственных, медицинских наук. В принципе, мы даже не возражаем против того, что согласно поправкам президент, а не правительство, как раньше, утверждает выбранного руководителя Академии наук. Но все остальное нам кажется попыткой чрезмерного влияния на процедуру выборов.

– Каких действий вы ждете от нового президента РАН?

– Есть очень большая неопределенность в организации науки в России. Мы как бы слуга двух господ – с одной стороны, бывшими институтами РАН владеет Федеральное агентство научных организаций, с другой стороны, там записана руководящая роль РАН, и вот эта двойственность не способствует продуктивности и спокойной работе. Конечно, хорошо было бы урегулировать этот вопрос. Президент РАН, конечно, должен очень демократизировать атмосферу в академии, чтобы сигналы снизу от ученых доходили до верха, что не всегда бывает в нашей истории. Мне кажется, это очень важно.

– Академия расширилась, в ней появились новые члены, и консенсус, в принципе, найти не так легко. Новый президент, вероятно, должен быть очень компромиссной фигурой – и для разных частей академии, и для властей.

– Да. Но вообще, может быть, было бы даже неплохо, если бы новый президиум состоял из представителей разных, так сказать, фракций, разных сил в академии. Они очень разнятся по своим интересам, может быть, даже по своим политическим взглядам, своим устремлениям, и важно, чтобы президиум не был монолитным, а все-таки представлял разные силы. И тогда мы бы немножко лучше наладили обратную связь через своих представителей, – сказала Ольга Соломина.