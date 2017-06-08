"Открытая Россия" поддержит митинги Навального 12 июня

12 июня движение "Открытая Россия" проведет акцию "Бессменный полк" в рамках протестных митингов политика Алексея Навального и кампании "Надоел", сообщает РБК. Планируется, что участники акции будут нести плакаты с портретами членов российского правительства, глав регионов и окружением президента Владимира Путина.

Накануне власти Москвы согласовали проведение антикоррупционной акции 12 июня на проспекте Сахарова. Мэрия при этом запретила использовать на митинге звуковое оборудование и экраны. В этот день акции против коррупции также запланированы во многих городах России. Организаторы неоднократно сообщали об отказах местных властей в согласовании мероприятий или о переносе акций на окраины городов.

29 апреля во многих городах России прошла акция "Надоел", целью которой было потребовать от президента Владимира Путина отказаться от участия в выборах главы государства в 2018 году.