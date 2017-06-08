Между Кадыровым, Путиным, Лукашенко и Порошенко. Эфир в 21:05.

Родители чемпиона по смешанным единоборствам Мурада Амриева, задержанного в Белоруссии, просят не допустить его этапирования в Чечню. В видеообращении, опубликованном в YouTube, подчеркивается, что на территории республики спортсмену грозит смертельная опасность.

"Ранее наш сын подвергался насилию, был похищен, и мы ничем не могли ему помочь", – заявляет отец Амриева. По его словам, задержанный ни в чем не виноват, а в Чечне с ним хотят "свести личные счеты".

В ночь на четверг председатель "Комитета по предотвращению пыток" Игорь Каляпин сообщил, что Амриева, сбежавшего накануне из здания брянской прокуратуры, задержали пограничники вблизи белорусского города Добруш. Его этапировали в Гомель. В городском управлении внутренних дел заявили, что Амриева выдадут России.

4 июня спортсмен был снят с поезда и задержан полицейскими в Брянской области. Туда прибыла группа захвата из Чечни, которая должна была этапировать Амриева на территорию республики. По данным "Новой газеты", в 2013 году Мурад Амриев рассказал правозащитникам о пытках, которым его подвергли в одном из отделений МВД Грозного. По словам спортсмена, таким образом, полицейские пытались вынудить его старшего брата вернуться из Германии в Чечню.

О драматической судьбе чеченского борца Мурада Амриева, о том, есть ли мирный, благополучный выход из сложившейся ситуации, - журналисты Елена Милашина, Саид Бицоев, правозащитник Игорь Каляпин, политик Василий Поляков.

Эфир программы "Грани временни" - в 21:05.

Ведущий - Андрей Трухан.