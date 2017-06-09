В Японии парламент одобрил закон об отречении императора Акихито

Верхняя палата парламента Японии в пятницу одобрила закон об отречении от престола императора Акихито и о передаче власти наследнику. Согласно принятому документу, этот процесс должен занять не более трех лет. Закон распространяется только на нынешнего монарха.

В августе в обращении к нации 83-летний император Акихито сказал, что начинает чувствовать ограничения, которые налагает на него возраст и проблемы со здоровьем, и выразил желание сложить полномочия в пользу своего старшего сына, принца Нарухито.

Это будет первый случай отречения японского монарха за последние 200 лет. Ожидается, что передача власти произойдет в конце следующего года.

Ранее законопроект одобрила нижняя палата японского парламента.