Семья Мурада Амриева уехала из Чечни по соображениям безопасности

Семья бойца по смешанным единоборстам Мурада Амриева выехала из Грозного и покинула Чечню по соображениям безопасности. Об этом сообщает телеканал "Дождь" со ссылкой на сестру Амриева - Мадину. Мать и сестра Мурада Амриева также записали видеообращение. В нем они просят российские власти разобраться в ситуации.

Накануне сообщалось, что задержанного в Белоруссии спортсмена увезли из отделения милиции в неизвестном направлении. Адвокат Амриева Пётр Заикин считает, что его подзащитного экстрадировали в Россию. Ранее спортсмен собирался просить в Белоруссии политического убежища, но, по данным "Новой газеты", сотрудники милиции не позволили Амриеву написать ходатайство.

В заявлении правозащитной группы Freedom House, опубликованном 8 июня, говорится, что Амриева могут убить. О том, что спортсмену грозит смертельная опасность, также заявляли родители Амриева.

Спортсмен, сбежавший из здания прокуратуры в Брянске, был задержан пограничниками вблизи белорусского города Добруш в ночь на четверг. Власти Белоруссии заявили, что Амриева выдадут России. Ранее он был объявлен в розыск правоохранительными органами Чечни.

Правозащитники считают, что поводом для преследования стали заявления Амриева о "кровной мести", объявленной ему чеченскими полицейскими. По данным "Новой газеты", в 2013 году Мурад Амриев рассказал правозащитникам о пытках, которым его подвергли в одном из отделений МВД Грозного. По словам спортсмена, таким образом, полицейские пытались вынудить его старшего брата вернуться из Германии в Чечню.