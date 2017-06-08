"Дождь": Мурада Амриева везут к границе России

Чемпиона по смешанным единоборствам Мурада Амриева повезли к границе России из отделения милиции белорусского города Добруша, сообщает телеканал "Дождь". Ранее местные власти заявили, что Амриев будет находиться в отделении милиции "до момента организации передачи" российским правоохранительным органам.

Амриев жаловался, что милиция не пускает к нему адвоката. Спортсмен рассказал, что пытается попросить политическое убежище у властей Белоруссии.

В заявлении правозащитной группы Freedom House, опубликованном 8 июня, говорится, что Амриева могут убить. О том, что спортсмену грозит смертельная опасность, также заявляли родители Амриева. В ночь на 8 июля Амриева, сбежавшего накануне из здания брянской прокуратуры, задержали пограничники вблизи белорусского города Добруш и этапировали в Гомель. Власти Белоруссии заявили, что Амриева выдадут России.

4 июня спортсмен был снят с поезда и задержан полицейскими в Брянской области. Туда прибыла группа захвата из Чечни, которая должна была этапировать Амриева на территорию республики. По данным "Новой газеты", в 2013 году Мурад Амриев рассказал правозащитникам о пытках, которым его подвергли в одном из отделений МВД Грозного. По словам спортсмена, таким образом полицейские пытались вынудить его старшего брата вернуться из Германии в Чечню.

