На Украине расследуют дело о недвижимости Кличко за границей

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ)открыли уголовное производство в отношении мэра Киева Виталия Кличко по подозрению в предоставлении заведомо недостоверных сведений в декларации о доходах и имуществе. Об этом говорится в ответе НАБУ общественной организации "Центр противодействия коррупции".

Обращение активистов базируется на расследовании программы "Схемы" (совместного проекта Радио Свобода и канала"UA:Первый") , которое вышло в эфир в декабре прошлого года. Журналисты установили, что Виталий Кличко не указал в своей электронной декларации информацию о недвижимости в Гамбурге (ФРГ) и Лос-Анджелесе (США), которой пользуется его семья.

Тогда же, в конце 2016 года, юристы Центра обратились с заявлением в Национальное антикоррупционное бюро Украины, но ведомство не стало его рассматривать. "Центр противодействия коррупции" обжаловал бездействие НАБУ в суде, который обязал начать уголовное производство.

Если данные о сокрытии владения недвижимостью подтвердятся, самым строгим наказанием для Кличко может стать лишение свободы на срок до двух лет.

Сам мэр Киева на своей странице в Фейсбуке заявил, что он чист перед законом и уже предоставил компетентным органам всю необходимую информацию.