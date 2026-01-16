Чем Трамп грозит Миннесоте. Чем Миннесота грозит Трампу

Президент США Дональд Трамп пригрозил Миннесоте, где проходят массовые протесты против жестких рейдов по поиску нелегальных иммигрантов, прибегнуть к закону, который позволяет использовать военных для подавления восстаний.

В Миннеаполисе после того, как агент ICE застрелил во время рейда местную жительницу Рене Гуд, происходят все более яростные столкновения между демонстрантами и федеральными агентами, стороны все радикальнее расходятся во взглядах на происходящее.

В среду агент открыл огонь и ранил человека, который, как утверждается, атаковал его. На месте происшествия собралась толпа и, как заявила местная полиция, люди бросались фейерверками, льдом, камнями.

Все больше американцев обращают внимание на рейды ICE, и, судя по опросам, большинству они не нравятся. Это представляет для Трампа растущую проблему перед предстоящими в ноябре выборами в Конгресс.

Что говорят стороны. Цитаты

Трамп в Truth Social ясно выражает позицию федеральных властей, видящих в оппонентах "профессиональных провокаторов и мятежников, нападающих на патриотов из ICE, которые лишь пытаются выполнять свою работу". Если местные власти не примут меры, заявил Трамп, он быстро "положит конец бесчинствам" с помощью Закона о восстаниях, "как делали многие президенты".

Мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей заявил, что агенты ICE "несут хаос", но при этом призвал жителей города "не попасться на эту наживку" и протестовать мирно, не прибегая к насилию: "Мы не можем противостоять хаосу Дональда Трампа собственным хаосом".

Сверхпопулярный подкастер Джо Роган, на выборах поддержавший Трампа, критически отозвался об операциях ICE: "По улицам бродят военизированные люди, хватают людей, многие из которых оказываются гражданами США, у которых просто нет при себе документов. Мы действительно хотим стать гестапо, "где ваши документы"? До этого дошло?"

Представительница департамента внутренней безопасности заявила в ответ, что если бы местные власти сотрудничали с ведомством, агентов бы там вовсе не было.

Закон Posse Comitatus и Закон о восстании. Легальные основания

С конца 19-го века в США существует закон Posse Comitatus Act, запрещающий использовать федеральных военных для обеспечения правопорядка среди гражданского населения – исторически, чтобы защитить штаты от чрезмерного федерального вмешательства.

У закона есть несколько исключений, один из них – Закон о восстании 1807 года, который дает президенту право использовать вооруженные силы "для подавления восстания" и восстановления правопорядка.

Последний раз закон был использован в 1992 году Джорджем Бушем-старшим, – важная деталь, – по просьбе губернатора Калифорнии из-за массовых беспорядков в Лос-Анджелесе. (Они вспыхнули, когда суд оправдал четырех белых полицейских, обвиненных в избиении чернокожего автомобилиста).

Последний президент, применивший закон БЕЗ запроса штата - Линдон Джонсон: в 1965 году во времена движения за гражданские права в США он направил национальную гвардию в Алабаму для ЗАЩИТЫ активистов, шедших маршем из Сельмы в Монтгомери. (Губернатор штата Джордж Уоллес был видным сторонником сегрегации).

Критики говорят, что Закон о восстании в нынешнем виде "чреват злоупотреблениями". Прежние попытки Трампа направлять военных из нацгвардии в штаты заканчивались в судах, и в Калифорнии судья постановил, что это противоречит Posse Comitatus Act.

Мнение людей. Выборы

По опросу YouGov, свыше 50% – против использования Трампом Закона о восстании, 35 – за.

По опросу Quinnipiac, свыше 80% американцев видели видео того, как агент ICE застрелил Рене Гуд, и свыше 50% (против 35) не считают, что стрельба была оправдана, 57% против 40 не одобряют методы ICE.

В опросе CNN 26% считают, что стрельба была оправданной, 56% называют ее неправомерным применением силы, 51% против 31 говорит, что действия ICE делают города менее безопасными.

Отношение к ICE ухудшилось, вплоть до дискуссии об упразднении службы.

Это сказывается на одобрении администрации Трампа. Рейтинг президента пошел вниз в последние дни, сообщает агрегатор RCP.

Политика Трампа в отношении иммиграции была одной из ключевых причин его победы в 2024 году и находила наибольшую поддержку в американском обществе. Однако сейчас и ее больше людей не одобряют, чем одобряют.

Это может напрямую сказаться на результатах выборов в Конгресс в ноябре.

Электоральный проект Decision Desk пишет, что исторически партия президента с рейтингом одобрения в районе 40% на "промежуточных" между президентскими выборах в Конгресс теряла в среднем около 30 мест в Палате представителей. На выборах 2024 года преимущество республиканцев в Палате было 5 мест.

Впрочем, Трамп в недавнем интервью Reuters заявил, что следует не желаниям избирателей, а делает "то, что правильно". "Многое из того, что я делал, было непопулярным, но в итоге работало прекрасно". Он выразил сожаление, что правящая партия обычно проигрывает на "промежуточных" выборах, и сказал, что добился столь многого, что "если подумать, этих выборов вообще быть не должно". Белый дом потом заявил, что президент просто пошутил.

До выборов еще 9 с половиной месяцев.