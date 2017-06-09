В Европейском союзе опасаются срыва переговоров с Великобританией

В Европейском союзе опасаются, что результаты выборов в Великобритании могут повлиять на переговоры по выходу страны из Европейского союза. Они должны начаться 19 июня, но могут быть отложены из-за потери консерваторами большинства в парламенте.

Глава Европейского совета Дональд Туск напомнил, что задержка переговоров повышает риск не прийти к соглашению. "Мы не знаем, когда начнутся переговоры по Брекзиту. Но знаем, когда они должны завершиться", – написал он в своем твиттере.

Великобритания выйдет из ЕС 30 марта 2019 года. При этом цель переговоров – договориться о правовых последствиях Брекзита для граждан и бизнеса. Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявляла, что предпочтет отсутствие договора с ЕС "плохому договору".

Глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила, что теперь "сложно предсказать", когда у Великобритании будет сформирована четкая стратегия. Премьер-министр Франции Эдуар Филипп отвергает возможность того, что Великобритания захочет остаться в Евросоюзе.

По мнению министра иностранных дел Германии, результаты выборов показали, что властям Великобритании "нужно дважды подумать", стоит ли занимать жесткую позицию по отношению к ЕС. Он также выразил надежду, что правительство Великобритании будет сформировано как можно скорее и стороны смогут перейти к "серьезным переговорам".

На досрочных парламентских выборах в Великобритании консерваторы потеряли большинство. Их лидер Тереза Мэй надеялась укрепить свои позиции перед переговорами по выходу из Евросоюза.

