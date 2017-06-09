Хабаровск: сторонник Навального оштрафован на 150 тысяч рублей

Суд в Хабаровске признал виновным координатора штаба политика Алексея Навального Алексея Ворсина в повторном нарушении порядка проведения митинга и оштрафовал его на 150 тысяч рублей.

По словам активиста, полиция составила на него протокол за призывы прийти на акцию 12 июня до того, как ее согласовала мэрия. Через несколько дней после того, как акция была согласована, суд признал Ворсина виновным. Активист планирует обжаловать решение суда.

После антикоррупционной акции 26 марта Ворсин был оштрафован на 10 тысяч рублей за нарушение порядка проведения митинга. Тогда акция не была согласована, 12 ее участников были задержаны.

12 июня – в день России – во многих городах страны запланированы антикоррупционные акции. Организаторы неоднократно сообщали об отказах местных властей в согласовании мероприятий или о переносе акций на окраины городов.

