Тереза Мэй отказалась уходить в отставку после парламентских выборов

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отказалась уходить в отставку после того, как ее партия – консерваторы – потеряла большинство на досрочных выборах в парламент. Она планирует создать коалицию с Демократической юнионистской партией Северной Ирландии. Тогда консерваторам удастся набрать необходимые для парламентского большинства места.

Мэй отправилась в Букингемский дворец просить разрешения королевы сформировать новое британское правительство. Позднее сегодня она сделает ключевые назначения на министерские посты.

На досрочных парламентских выборах в Великобритании ни одна партия не получила большинства. По итогам голосования у Соединенного Королевства будет так называемый "подвешенный" парламент. Соперники премьер-министра призывают Мэй подать в отставку. В их числе — лидер лейбористов Джереми Корбин. Тереза Мэй в ответ заявила, что уходить со своего поста не собирается.

Корбин также заявил, что начало переговоров по Брекзиту не удастся отложить, поскольку процедура уже была запущена. По его словам, для лейбористов будет приоритетным торговое соглашение с ЕС для сохранения рабочих мест в стране. Один из лидеров лейбористов Джон Макдоннел заявил, что партия не собирается входить в коалицию с другими политическими силами Британии.