В Санкт-Петербурге студентов призвали не выходить на митинг 12 июня

Студентов государственного медицинского университета им. Мечникова в Санкт-Петербурге предостерегли от участия в протестной акции 12 июня. Обращение ректората к учащимся опубликовано на сайте вуза.

Руководство университета, в частности, напоминает, что в тот же день в городе пройдут акции в поддержку "незыблемого курса Президента В. В. Путина на развитие демократии в России". По мнению ректората, оппозиционный политик Алексей Навальный планирует провокации, "используя трудности сегодняшнего дня" и "недовольство в студенческой среде". Студентов-медиков призвали проявить "стойкость и благоразумие" и "не допустить беспорядков".

Ранее на улицах Санкт-Петербурга появилась социальная реклама с аналогичными призывами.

В День России сторонники Навального планируют провести протестную акцию на Марсовом поле. Власти города митинг в центре не согласовали. Акции против коррупции 12 июня запланированы также во многих городах России. Ранее сообщалось об отказах местных властей в согласовании мероприятий и давлении на организаторов.