В Екатеринбурге зоозащитников оштрафовали за одиночные пикеты

В Екатеринбурге суд назначил четверым зоозащитникам штрафы по 10 тысяч рублей за проведение одиночных пикетов возле зданий правительства и Законодательного собрания Свердловской области. Об этом сообщает портал "Новый День". Активистов признали виновными в нарушении порядка проведения публичных мероприятий.

Пикеты зоозащитников проходили 7 июня и были прерваны полицейскими, которые конфисковали у них плакаты. При этом участник акции Марк Соколовский заявил, что пикетирующие находились на расстоянии более 50 метров друг от друга, как и положено по закону.

Соколовский уточнил, что участники акции хотели привлечь внимание к нарушениям законодательства об отлове и умерщвлении животных в регионе. Он сообщил, что сроки содержания в приемниках необоснованно сокращаются.