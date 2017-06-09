Трамп назвал экс-главу ФБР Джеймса Коми "источником утечек"

Президент США Дональд Трамп обвинил бывшего главу ФБР Джеймса Коми в раскрытии секретных данных. Накануне Коми выступил на слушаниях в сенатском комитете по разведке. Он заявил, что расследование связей команды Трампа с российскими чиновниками "раздражало" президента и стало причиной его увольнения с поста директора ФБР.

По словам Коми, он получил от Трампа просьбы обеспечить свою преданность и сгладить скандал в отношении бывшего советника Майкла Флинна. Слухи о давлении Трампа на Коми стали появляться сразу после его отставки. Адвокат Трампа Марк Касовиц обвинил Коми в том, что он был одним из источников утечек этой информации в СМИ.

Показания экс-главы ФБР на заседании комитета по разведке стали важным эпизодом в расследовании предполагаемых связей соратников Трампа с Кремлем. В комитете пытаются выяснить, не собирался ли Трамп помешать расследованию, которое вело ФБР по делу бывшего советника президента по национальной безопасности Майкла Флинна. Президент уволил Флинна в феврале после того, как советник не проинформировал Белый дом о своих разговорах с послом России в США. Трампа могут обвинить в воспрепятствовании правосудию.