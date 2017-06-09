Глава Еврокомиссии: США не интересна безопасность Европы

Глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер считает, что Соединенные Штаты более не заинтересованы в обеспечении безопасности Европы. Он выступил на конференции в Праге в поддержку укрепления сотрудничества стран ЕС в сфере обороны.

"У нас нет иного выбора, кроме как защищать собственные интересы на Ближнем Востоке, а также в вопросах изменения климата и торговых соглашений", – отметил Юнкер. Он подчеркнул, что планы оборонной интеграции в рамках ЕС не направлены на ослабление НАТО. Отказ от сотрудничества с Североатлантическим союзом, по его словам, был бы катастрофой для Европы. Ранее против создания собственной системы обороны Евросоюза выступала Великобритания, опасаясь встретить сопротивление США и НАТО.

О том, что Европа должна меньше полагаться на своих союзников, в конце мая заявила канцлер Германии Ангела Меркель. В ответ президент США Дональд Трамп раскритиковал Германию за недостаточные расходы на оборону и взносы в бюджет НАТО. На недавнем саммите "Большой семерки" между лидерами государств возникли разногласия по вопросу о глобальном изменении климата и политике протекционизма.