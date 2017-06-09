Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Новости

В Туле волонтера штаба Навального арестовали на 7 суток

Зал суда, архивное фото

В Туле активиста Ивана Полукарова, работающего волонтером в штабе оппозиционера Алексея Навального, в пятницу арестовали на семь суток по обвинению в распространении нацистской символики, сообщает "ОВД-Инфо" со ссылкой на координатора штаба Дмитрия Николаева.

Он рассказал, что причиной послужил ролик "Здравствуйте! Я Русский оккупант", в одном из фрагментов которого видно свастику. Николаев подчеркнул, что ни активист, ни его адвокаты не могут получить материалы дела.

Иван Полукаров был задержан 8 июня. До этого его арестовывали в марте за некую публикацию в социальных сетях в 2014 году.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG