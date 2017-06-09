В Сирии наступление на Ракку ведут курдские и арабские отряды

На севере Сирии арабские и курдские вооруженные формирования, поддерживаемые США, установили контроль над территорией у западных окраин города Ракка. Западные агентства сообщают об этом со ссылкой на Сирийский центр мониторинга нарушений прав человека. Центр базируется в Великобритании и имеет широкую сеть корреспондентов в Сирии. Город Ракка находится под контролем "Исламского государства" – экстремистской группировки, запрещенной во многих странах и России.

По информации Сирийского центра мониторинга, "Сирийские демократические силы" – арабско-курдские отряды – ведут наступление на Ракку также и с восточного направления. Авиация США поддерживает операцию противников режима Башара Асада на подступах к Ракке. В предместьях города ведутся тяжелые бои.

Сирийские правозащитники сообщили, что накануне, 8 июня, при авианалете погибли 15 мирных жителей. В тот же день и утром 9 июня жертвами боевых действий стали также не менее семи человек.

По данным ООН, около 40 тысяч детей и подростков остаются в городе в чрезвычайно опасных условиях. Детский фонд ООН UNICEF призвал все стороны конфликта обеспечить безопасные коридоры для всех, кто хочет покинуть город.