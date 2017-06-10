Bloomberg: встреча Трампа и Путина может состояться в начале июля

Первая личная встреча президентов США и России - Дональда Трампа и Владимира Путина - может состояться в начале июля в ходе саммита "Большой двадцатки" в Гамбурге (Германия).

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на представителя администрации США.

В каком формате пройдет эта встреча и какие вопросы будут на ней обсуждаться, представитель администрации не пояснил.

Ранее о возможности переговоров Трампа и Путина на саммите в Гамбурге говорил и пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отмечая, что пока "какой-либо конкретики" относительно нее нет.

Встреча лидеров "Большой двадцатки" - двадцати крупнейших экономик мира - пройдет в Германии 7-8 июля.

В Соединенных Штатах идет расследование вмешательства России в президентские выборы осенью прошлого года, завершившиеся победой Дональда Трампа. На этом фоне любые контакты представителей администрации Трампа с Россией оказываются под пристальным наблюдением прессы и демократической оппозиции в Конгрессе.

