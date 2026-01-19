"Стрельба по шахедам как в тире". Чешские истребители для Украины

В Чехии разгорелся очередной политический скандал вокруг помощи Украине. Президент страны Петр Павел пообещал передать Киеву несколько учебно-боевых самолетов L-159 чешского производства, вызвав этим резкую критику со стороны представителей правящей коалиции, настроенных против продолжения чешской военной помощи украинской армии. По мнению экспертов, для Украины такие самолеты могли бы стать практичным средством противодействия российским ударным дронам: они летают на сопоставимых с ними скоростях и не так дороги в эксплуатации, как "полноценные" истребители.

Почему спорят президент и правительство Чехии?

В воскресенье, 18 января, Петр Павел отверг критику со стороны министра иностранных дел Чехии Петра Мацинки, который ранее в тот же день назвал его "слоном в посудной лавке" за якобы не согласованное с правительством обещание предоставить Украине самолеты. Павел в ответ заявил, что речь идет не о подарке, а о покупке Украиной истребителей, что было бы "хорошей возможностью" для чешского производителя этих машин.

"Опытных людей, а особенно дипломатов, отличает то, что они проверяют информацию, прежде чем делать какие-либо выводы. Тем более, когда они решают поучать президента республики", – цитирует слова Петра Павела Чешское радио. Павел добавил, что Украина уже давно интересовалась этими самолетами, и в начале войны действительно обсуждалась их передача Киеву в дар, но на этот раз украинский президент Владимир Зеленский спросил о возможности купить их. Павел также отметил, что его заявление является продолжением переговоров между Чехией и Украиной, частью которых был и недавний визит самого Мацинки в Киев.

Этот обмен колкостями стал не первым между Павелом и членами пришедшего к власти осенью 2025 года нового правительства. Самым ярым критиком Украины в чешском политикуме является новый спикер парламента Чехии, лидер вошедшей в правящую коалицию партии SPD, политик право-популистского толка и сторонник выхода Чехии из ЕС Томио Окамура, первым делом распорядившийся снять со здания Палаты депутатов украинский флаг, висевший там с начала полномасштабного российского вторжения.

В декабре 2025 года из-за Украины разгорелся скандал в рядах самой SPD: генерал Яромир Зуна, новый министр обороны Чехии, беспрартийный, но номинированный в правительство от SPD, заявил на пресс-конференции о возможности расширения "снарядной инициативы", в рамках которой Чехия последние несколько лет выискивала по всему миру снаряды, в том числе советского калибра 122 мм, чтобы за счет других европейских союзников Украины купить их и передать Киеву. Соратники Зуны и руководство SPD, которая, напротив, обещала своим избирателям полный отказ Чехии от военной помощи Украине, были настолько возмущены его словами, что запретили министру высказываться по внешнеполитическим вопросам и фактически блокировали его планировавшуюся поездку в Киев – вызвав тем самым возмущение уже в рядах оппозиции.

Впрочем, первую скрипку в новом правительстве играет более прагматичный политик, лидер победившей на выборах партии ANO Андрей Бабиш, который уже был премьер-министром с 2017 по 2021 год, во время войны на востоке Украины. Бабиш пока не спешит разрывать партнерские связи с Киевом и в одночасье рушить имидж Чехии как одного из главных союзников Украины в ЕС. Именно премьер-министр в Чехии обладает наибольшей полнотой власти, хотя полномочия президента здесь больше, чем в других странах с парламентской демократией: например, Петр Павел до сих пор блокирует назначение министром экологии представителя партии "Автомобилисты" Филиппа Турека из-за его расистских постов в соцсетях, опубликованных в 2010 году. Павел занимает свой пост с 2023 года, срок его полномочий – 5 лет, предыдущим президентом страны был Милош Земан, политик, порой придерживавшийся откровенно пророссийских взглядов. Другими словами, Чехии не впервой иметь условно "пророссийское" правительство и "прозападного" президента, как и наоборот.

В понедельник, 19 января, стало известно, что представители входящих в правящую кралицию чешских партий на специальном собрании решили блокировать продажу самолетов L-159 Украине. Сами по себе правительство или парламент не могут запретить поставки самолетов, но даже если речь будет идти о продаже новых машин, а не о передаче истребителей из состава ВВС Чехии, компании Aero Vodochody потребуется выдача соответствующей экспортной лицензии. В 2023 году в Чехии были выданы лицензии на коммерческие поставки военной техники в Украину на сумму 4,7 миллиарда евро. Лицензии выдает Министерство промышленности и торговли Чехии после проверок других ведомств, в том числе Минобороны и спецслужб. В новом правительстве пост министра промышленности и торговли занимает представитель партии ANO Карел Гавличек.

L-159 – что это за самолет?

Впервые Петр Павел действительно заговорил о возможности передачи Украине истребителей L-159 в мае 2023 года. Полное название самолета – Aero L-159 ALCA (Advanced Light Combat Aircraft, "Перспективный легкий боевой самолет"). Он производится в Чехии компанией Aero Vodochody с 1997 года и является развитием концепции популярных в советское время учебно-тренировочных самолетов L-39/59 "Альбатрос", выпускавшихся с конца 60-х годов прошлого века и экспортировавшихся Чехословакией в десятки стран мира, в основном – в государства-члены Варшавского договора, включая СССР, и дружественные Союзу страны, где использовался преимущественно для обучения пилотов "больших" реактивных истребителей.

Размеры L-159 и его предшественника заметно меньше истребителей, которые сейчас есть в распоряжении Украины, например, МиГ-29 или F-16. L-159 на два с лишним метра короче, размах его крыльев также меньше, как и общая их площадь. В то же время L-159 куда ближе к своим "старшим" собратьям по "начинке": он оснащается современной итальянской радиолокационной системой, может нести высокоточные современные вооружения, а его авионика построена на цифровой платформе. В чешской армии L-159 представлен как в одноместном, так и в двухместном исполнении. На экспорт эти самолеты поставлялись в Ирак, где они участвовали в боевых операциях против ИГИЛ в 2015-2022 годах, а также в США, где эти машины используются для тактической подготовки пилотов.

За все время Aero Vodochody произвела более 70 L-159. На вооружении чешской армии сейчас стоит 24 таких машины. Стоимость одного L-159 в 2012 году составляла 10-12 миллионов долларов без поправки на инфляцию, в то время как даже 30-35-летний истребитель F-16 может обойтись минимум в 30–35 миллионов.

Критики передачи L-159 Украине говорят, что это ослабит чешскую обороноспособность, – но, опять же, если верить уточнению Петра Павела, речь идет не о продаже самолетов из состава ВВС Чехии, а о производстве новых машин специально для продажи Украине. Основными истребителями ВВС Чехии являются 14 шведских Saab JAS-39 Gripen, вместе с этим страна уже заключила контракт с США на поставку 34 американских F-35 после 2030 года.

Чем L-159 хорош для целей Украины?

Помимо поставок снимаемых с боевого дежурства старых F-16, которые Киев получает от своих европейских союзников, Украина также рассчитывает на поставку до 150 тех же шведских истребителей JAS 39 Gripen E и на французские "Мираж-2000", которые уже есть в ее распоряжении. Зачастую эти самолеты используются лишь для перехвата воздушных целей, то есть запускаемых Россией по Украине дронов типа "Шахед"/"Герань" и крылатых ракет. Это не самый эффективный способ использовать такую технику – неслучайно Украина применяет против "Шахедов" даже легкомоторные гражданские самолеты, такие как Cessna.

Именно здесь и кроется причина, по которой Киеву могли бы пригодиться чешские легкие "мини-истребители" L-159: они проще и дешевле в эксплуатации, а главное – их скорость ближе к скорости "Шахедов", в то время как "обычные" истребители являются слишком мощными и быстрыми для перехвата относительно медленных дронов. L-159 могли бы высвободить часть имеющихся в распоряжении Воздушных сил ВСУ истребителей для перехвата более скоростных целей, например, ракет, а также для других боевых задач. Минусы – как и в случае с любой новой появляющейся на вооружении Украины авиационной техникой – необходимость обучения пилотов и создание инфраструктуры для ремонта и обслуживания нового типа самолетов.

О возможных преимуществах L-159 перед "полноценными" истребителями пишет соучредитель одесской волонтерской группы "Технари" Геннадий Сульдин:

В сети разгорелась дискуссия о том, что лучшим решением для борьбы с "шахедами" могли бы стать бразильские штурмовики Super Tucano. В целом это справедливо. Но Бразилия отказалась продавать их Украине, поэтому дискуссия стала сугубо теоретической. Зато новость о возможной передаче Украине учебно-боевых лёгких штурмовиков L-159 из Чехии вызвала большой резонанс. Часть комментаторов высказала сомнения в эффективности этого решения. Напрасно. L-159 – одно из лучших возможных решений. И вот почему.

1. Ключевая проблема реактивных истребителей

Главный недостаток современных реактивных истребителей, состоящих на вооружении Воздушных сил ВСУ, – слишком высокая скорость сваливания. Они не могут стабильно летать медленнее 380–400 км/ч. В результате истребитель вынужден быстро сближаться с "шахедом", летящим со скоростью 210–220 км/ч; времени на прицельный огонь минимум; стрелять приходится с опасной дистанции, рискуя попасть под осколки и продукты взрыва.

2. Существенное преимущество L-159 – скорость сваливания около 185 км/ч. Это означает, что при скорости "шахеда" 210 км/ч самолёт может спокойно держаться "на хвосте"; безопасно сближаться; методично уничтожать цель.

3. Вооружение: простое, эффективное, проверенное.

Оптимальное вооружение против "шахедов" – авиационная пушка ГШ-23Л (23 мм): советское, отработанное решение 60–70-х годов; лишенное "детских болезней"; эффективная дальность около 400 метров. На этой дистанции в случае взрыва цели пилот успевает безопасно уклониться; стрельба фактически превращается в "тир".

4. L-159 – современное решение

L-159 разработан после распада Варшавского договора. Это не просто L-39, а глубоко модернизированный самолёт, в котором улучшены авионика, связь, системы навигации, боевые возможности. С большой вероятностью можно предположить, что самолёты будут передаваться сразу с тепловизионными станциями; с модернизированными средствами связи; потенциально – с бортовым радаром (у чехов такие решения уже существовали).

5. Эксплуатация L-159 относительно дешева, самолёт неприхотлив в обслуживании.

Но нужно учитывать взгляд в ближайшее будущее. В ближайшее время в РФ появятся реактивные ударные БПЛА. Они уже проходят финальные испытания (условная "Герань-5"). Здесь Super Tucano уже не работает, потому что турбовинтовые самолёты не способны эффективно перехватывать цели со скоростью до 600 км/ч. Против реактивных БПЛА и малогабаритных крылатых ракет они принципиально не подходят.

А вот для L-159 перехват целей со скоростью до 600 км/ч – почти штатная задача; появляется возможность дешево уничтожать цели пушкой (самый экономичный вариант) или применять ракеты "воздух-воздух". L-159 может нести AIM-9 Sidewinder различных модификаций (стандарт НАТО) и после адаптации – модернизированные советские Р-60М. Это расширяет эффективную зону поражения с 300–400 метров для авиационной пушки как минимум до 3,5–4 километров.

Вывод: L-159 будет эффективен как против "шахедов", так и против реактивных БПЛА, способен бороться с малогабаритными крылатыми ракетами, дешёв в эксплуатации, гибок в модернизации. Одно из лучших возможных решений. И главное – определённое количество бортов имеется в наличии!

Очень хочу увидеть 159-й на ВПП украинского военного аэродрома. Ждём.

Россия тем временем продолжает каждую ночь атаковать Украину "Шахедами" и ракетами. В воскресенье Владимир Зеленский заявил, что за прошедшую неделю российские военные запустили по Украине более 1300 ударных дронов, почти 1050 авиабомб и 23 ракеты разных типов. Основной целью ударов в зимний период остается энергетическая инфраструктура страны. Помимо фактически не прекращающегося частичного блэкаута в Киеве после очередной российской атаки в ночь на понедельник без света остались более 30 тысяч квартир в Одесской области.