МВД начало проверку после сбоя в работе банков в пятницу

Министерство внутренних дел России проверяет некую "ложную", по версии ведомства, информацию о том, что сбои в работе платежных систем крупных российских банков были вызваны DNS-атакой. В пресс-релизе МВД говорится, что лица, причастные к распространению этих данных, уже установлены при участии Роскомнадзора.

О какой именно информации и лицах идет речь, в министерстве не уточнили.

Накануне вечером в российских СМИ и социальных сетях появились сообщения о том, что банковские системы были заблокированы при помощи уязвимости в реестре "Роскомнадзора". IP-адреса серверов авторизации интернет-платежей предположительно были "привязаны" к уже заблокированным на территории России ресурсам.

9 июня в работе терминалов крупных российских банков произошел сбой, который ограничил возможности выполнения платежей для владельцев карт Сбербанка, Росбанка и банка "Авангард". В Сбербанке возникшие проблемы объяснили техническими причинами.