Мурад Амриев рассказал о "гарантиях безопасности" в Чечне

Чемпион по смешанным единоборствам Мурад Амриев рассказал, что получил гарантии безопасности в Чечне, куда его доставили накануне. Об этом спортсмен заявил на пресс-конференции в Грозном, сообщает РБК. По словам Амриева, с момента передачи правоохранительным органам республики его никто "не тронул и даже словом не обидел".

Кто именно дал ему "гарантии безопасности", Амриев не уточнил.

Мурад Амриев, которого обвиняют в использовании поддельных документов, был доставлен в Чечню в пятницу и вечером того же дня освобожден из-под стражи – как утверждают в МВД Чечни, под подписку о невыезде.

Амриева сняли с поезда в Брянске 4 июня. Ему удалось скрыться и пересечь границу Белоруссии, где он был задержан и передан России, после чего в сопровождении сотрудников правоохранительных органов Чечни отправлен в Грозный.

Как заявлял сам Амриев и правозащитники, полиция республики преследует спортсмена из-за того, что он рассказал о пытках, которым предположительно подвергся в Грозном в 2013 году.