Топ-менеджер "Роснано" задержан в Москве по делу о злоупотреблениях

В Москве задержан управляющий директор по инвестиционной деятельности госкорпорации "Роснано" Андрей Горьков, сообщает Следственный комитет России. Топ-менеджера обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, ущерб от которых, как утверждается, составил более 700 миллионов рублей.

По версии следствия, в период с 2011 по 2013 годы Горьков размещал средства компании в "Смоленском Банке", а перед тем, как тот в 2014 году обанкротился, вывел из него активы в пользу своего брата.

В пресс-релизе Следственного комитета говорится, что Андрей Горьков был задержан сотрудниками управлений экономической безопасности МВД и Федеральной службы безопасности. Он покупал билет для вылета за границу.

Госкорпорация "Роснано" была создана в 2007 году и занимается инвестированием в проекты по развитию нанотехнологий. Ее возглавляет Анатолий Чубайс. Бывший глава компании Леонид Меламед и бывший финансовый директор Святослав Понуров находятся под домашним арестом по делу о растрате. Корпорация пока не прокомментировала сообщения о задержании Горькова.