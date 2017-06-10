В предвыборном штабе Навального в Ставрополе изымают ноутбуки

В предвыборном штабе Алексея Навального в Ставрополе изымают компьютеры.

Как пишет в фейсбуке руководитель предвыборной кампании оппозиционера Леонид Волков, активисты в присутствии адвокатов впустили в штаб руководителей всех региональных силовых структур, прибывших на место после ночного нападения. Но вместо того, чтобы заниматься расследованием, представители власти стали изымать информационные носители.

Волков подтвердил, что в ночь на субботу неизвестные бросили в окно штаба бутылку с горючей смесью, однако не зажгли ее. Он предположил, что это был акт запугивания.

Ранее о нападении сообщил в социальной сети "ВКонтакте" активист Ярослав Синюгин.

Штабы Алексея Навального действуют в десятках городов России – 46-й по счету открылся в субботу в Ижевске. Координаторы и волонтеры неоднократно заявляли о провокациях, а также о давлении со стороны правоохранительных органов, в том числе на арендодателей помещений.