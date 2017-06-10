В штаб Навального в Ставрополе ночью бросили "коктейль Молотова"

В Ставрополе неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью в помещение, где находится предвыборный штаб оппозиционного политика Алексея Навального. Об этом в социальной сети ВКонтакте сообщил активист Ярослав Синюгин.

Из его рассказа следует, что инцидент произошел ночью, а бутылка не воспламенилась. На место происшествия приехали следователи и сотрудники центра по противодействию экстремизму. По словам Синюгина, они требовали пустить их в штаб, а когда активист попытался уехать, его машину заблокировали микроавтобусом.

Позднее на место прибыл начальник ставропольского МВД и глава местного следственного управления. Самого Синюгина отпустили.

Штабы Алексея Навального действуют в десятках городов России – 46-й по счету открылся в эту субботу в Ижевске. Координаторы и волонтеры неоднократно заявляли о провокациях в отношении себя и арендодателей, а также давлении со стороны правоохранительных органов.