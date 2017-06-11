СБУ подтвердила: в Донецке исчез журналист Асеев (Васин)

В Службе безопасности Украины (СБУ) подтвердили информацию об исчезновении в Донецке журналиста Станислава Асеева. Как сообщило "Громадське", сотрудники СБУ ищут журналиста. По данным газеты "Украинская правда", Асеев жив.

Станиславу Асееву 27 лет. Под псевдонимом Васин он публиковался в украинских СМИ и выступал за сохранение подконтрольных сепаратистам территорий в составе Украины. Асеев не покидал Донецк после начала войны в Донбассе. 6 июня стало известно, что он исчез.

Интервью Асеева для Радио Свобода читайте здесь