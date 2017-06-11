Сторонники Мальцева в поддержку Политикова пришли к Басманному суду

Соратники оппозиционера Вячеслава Мальцева пришли к Басманному суду Москвы, который, как ожидается, рассмотрит сегодня вопрос об аресте активиста Алексея Политикова. В настоящее время у здания суда собрались несколько десятков человек, в их числе сам Мальцев.

Политикова подозревают в применении насилия к полицейскому на антикоррупционной акции 26 марта в Москве. Активист был задержан накануне вместе с Мальцевым и еще шестью соратниками. Позднее его доставили в Следственный комитет.

26 марта по всей России прошли антикоррупционные акции. В Москве были задержаны более тысячи протестующих. После акции Следственный комитет возбудил дела о применении насилия к полицейским. Двое активистов уже осуждены, они получили реальные сроки.