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В Подмосковье задержан оппозиционер Вячеслав Мальцев

Вячеслав Мальцев

Правоохранительные органы задержали оппозиционера Вячеслава Мальцева. Об этом в твиттере сообщил активист Сергей Окунев.

Ранее поступили сообщения о задержании в доме Мальцева его близкого соратника Алексея Политикова. Действия правоохранителей предприняты в рамках расследования уголовного дела о событиях 26 марта в Москве, сообщает "Медиазона" со ссылкой на адвоката "Открытой России" Сергея Бадамшина.

Вечером в субботу в подмосковном доме Мальцева проводится обыск. Ранее сторонники оппозиционера сообщили о приезде правоохранителей в дом в Лохино, из которого Мальцев ведет эфиры для YouTube-канала "Артподготовка".

В апреле Тверской районный суд Москвы присудил 15 суток ареста Мальцеву за неповиновение полиции на несогласованной акции на Тверской улице в Москве 26 марта. Оппозиционер был задержан 13 апреля рано утром в своей квартире в Саратове.

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