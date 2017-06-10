В Подмосковье задержан оппозиционер Вячеслав Мальцев

Правоохранительные органы задержали оппозиционера Вячеслава Мальцева. Об этом в твиттере сообщил активист Сергей Окунев.
Ранее поступили сообщения о задержании в доме Мальцева его близкого соратника Алексея Политикова. Действия правоохранителей предприняты в рамках расследования уголовного дела о событиях 26 марта в Москве, сообщает "Медиазона" со ссылкой на адвоката "Открытой России" Сергея Бадамшина.
Вечером в субботу в подмосковном доме Мальцева проводится обыск. Ранее сторонники оппозиционера сообщили о приезде правоохранителей в дом в Лохино, из которого Мальцев ведет эфиры для YouTube-канала "Артподготовка".
В апреле Тверской районный суд Москвы присудил 15 суток ареста Мальцеву за неповиновение полиции на несогласованной акции на Тверской улице в Москве 26 марта. Оппозиционер был задержан 13 апреля рано утром в своей квартире в Саратове.
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