На антикоррупционных митингах в России начались задержания

В России, где сторонники политика Алексея Навального вышли сегодня на антикоррупционные акции, начались задержания их участников полицией.

В центре Владивостока на несогласованном митинге оппозиции задержали двух активистов, в том числе координатора местного штаба оппозиционера Алексея Навального, депутата городской думы Юрия Кучина. Об этом сообщает "Медиазона". Ещё один задержанный - активист Максима Шинкаренко, который стоял со свернутым плакатом, на котором было написано: "Димон, выйди вон". Митинг в центре Владивостока не был согласован. Власти предоставили его организаторам место на окраине города, но активисты отказались проводить там свою акцию.

В Благовещенске на несогласованной акции задержали по меньшей мере четырех человек. У одного из них был плакат "Россия без коррупции", сообщает "ОВД-Инфо".

В Казани, где городские власти разрешили провести акцию на окраине и только в 7 часов утра, задержан её организатор. В митинге участвовали примерно 400 человек.

Акции проходят в Барнауле, Новосибирске, Улан-Удэ, Хабаровске.

Накануне Алексей Навальный заявил, что согласованный с мэрией митинг на проспекте Сахарова не может состояться из-за давления властей, которые запретили использовать звукоусиливающую аппаратуру и видеоэкраны на митинге. В своём блоге Навальный призвал своих сторонников выйти на мирную акцию в центре города на Тверской улице. Московская мэрия уже назвала перенос митинга незаконным и пообещала "жестко реагировать на правонарушения". 26 марта на митинге против коррупции в Москве были задержаны более тысячи человек.

12 июня более чем в 210 городах России сторонники политика Алексея Навального собираются выйти на антикоррупционные акции.