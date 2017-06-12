Прокуратура предупредила Навального о "недопустимости нарушений"

Прокуратура Москвы в ночь на понедельник выпустила предупреждение организаторам антикоррупционной акции в центре российской столицы о "недопустимости нарушений закона".

"Предупреждаем, что любые попытки провести несогласованное мероприятие на улице Тверской Москвы – прямое нарушение закона" - говорится в опубликованном на сайте прокуратуры документе. Там также сказано, что оппозиционеру Алексею Навальному "подготовлено предостережение".

Вечером в воскресенье Навальный проинформировал своих сторонников о том, что запланированный на 12 июня и согласованный с властями митинг на проспекте Сахарова не может состояться из-за того, что власти, по его словам, препятствуют установке звуковой и видеоаппаратуры. Он призвал сторонников "мирно погулять по Тверской". На сообщение прокуратуры Навальный отреагировал так:

На Тверской улице сегодня - в День России - запланирован исторический фестиваль реконструкторов "Времена и эпохи".

26 марта на несогласованную акцию на Тверской по призыву Навального вышли тысячи людей. Более тысячи были задержаны.

В Петербурге сторонники Навального намерены выйти на Марсово поле, где также запланирован фестиваль исторической реконструкции. Власти ранее отказали им в заявке на мероприятие.

Акции против коррупции проходят 12 июня в десятках городов России.