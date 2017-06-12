В шествии и антикоррупционном митинге в Новосибирске приняли участие около трех тысяч человек. Это, по сообщениям местного издания "НГС.Новости", примерно столько же, сколько участвуют в официальной акции в День России.
Акция сторонников оппозиционного политика Алексея Навального в Новосибирске на Михайловской набережной началась около 13:30. Митинг был анонсирован заранее как антикоррупционный, его проведение было согласовано с городскими властями. Митинг завершился под песню Стаса Намина "Мы желаем счастья вам!". Сообщается, что мероприятие прошло без явных нарушений общественного порядка.
По словам Леонида Волкова, в Новосибирске арестовали квадрокоптер:
Вот еще сегодняшние фотографии из российских регионов
Противники московской "реновации" решили, что останутся митинговать на согласованном с властями проспекте Сахарова. Правда, сами они пока не очень понимают, как это будет:
Юлия Галямина: "Организаторы колонны против сноса Москвы приняли решение встретить всех, кто захочет и сможет прийти, на проспекте Сахарова под нашим антиреновационным шаром в 13.30-14.00. Ориентируемся по обстановке. Пока слишком мало информации. Плакаты и пр. берите на свой страх и риск - ничего пока непонятно, что будет на Сахарова. Мы соберём подписи против закона о реновации и за отставку Собянина. Затем каждый решит, что ему делать - идти ли на Тверскую, осознавая все риски, или идти домой".
"Открытая Россия" Михаила Ходорковского, участники которой планировали присоединиться к митингу Навального на проспекте Сахарова, вслед за ним призвала своих сторонников выходить на Тверскую.
В Кемерово было так
А это Якутск
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