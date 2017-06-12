Противники московской "реновации" решили, что останутся митинговать на согласованном с властями проспекте Сахарова. Правда, сами они пока не очень понимают, как это будет:

Юлия Галямина: "Организаторы колонны против сноса Москвы приняли решение встретить всех, кто захочет и сможет прийти, на проспекте Сахарова под нашим антиреновационным шаром в 13.30-14.00. Ориентируемся по обстановке. Пока слишком мало информации. Плакаты и пр. берите на свой страх и риск - ничего пока непонятно, что будет на Сахарова. Мы соберём подписи против закона о реновации и за отставку Собянина. Затем каждый решит, что ему делать - идти ли на Тверскую, осознавая все риски, или идти домой".

"Открытая Россия" Михаила Ходорковского, участники которой планировали присоединиться к митингу Навального на проспекте Сахарова, вслед за ним призвала своих сторонников выходить на Тверскую.