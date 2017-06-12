"Праздник удался"

Споры о сегодняшней акции протеста начались в соцсетях еще вчера, когда Алексей Навальный заявил о переносе московского митинга на Тверскую улицу вместо согласованного заранее проспекта Сахарова. Многим решение Навального показалось верным.

Ilya Krasilshchik

Решение перенести митинг в политическом смысле гениально — и, надо признать, жестоко по отношению к тем, кто пойдет. С трудом верится, что такая идея не существовала хотя бы в виде плана б (а мб и в плане а, но это немного конспирология). Смешиваются два митинга, у полиции нет времени на подготовку, как отличить одних от других, хз. Ну и на тверской все уже идеально подготовлено. В общем, ух.

Valery Solovei

Как отцы города сами себя перехитрили

Теперь надо полностью перекрывать Тверскую или зверски "винтить" тысячи мирно прогуливающихся обывателей. В национальный праздник. Под прицелом сотен камер. Позор на весь мир.

Говорил же: идиоты.

Yakovina Ivan

Это, можно сказать, идеальное развитие. Власть сейчас в спешке будет пересматривать свои планы, перебрасывать ментов и автозаки.

Дальше: по распоряжению мэрии вся Тверская завтра перекрыта для транспорта - там будет какой-то [идиотский] "фестиваль". Соответственно, место пофестивалить есть. А Тверская прямо выходит на Думу и Кремль.

Участвовать в разрешенной акции намного скучнее. Слушать речи со сцены - это очень уныло и утомительно. Куда интереснее, когда митинг запрещен и неподконтролен даже устроителям.

Другие всерьез опасались столкновений с полицией и упрекали оппозиционера в том, что он подставляет протестующих под удар.

Serg Mitrofanov

Все почему-то радуются, что вместо митинга будет бардак с арестами и воспринимают это как огромную победу Навального

Varvara Turova

Открыто призывая людей выходить вместо "согласованного" Сахарова на "несогласованную" Тверскую завтра, и говоря "не надо ничего бояться" Навальный, видимо, берет на себя ответственность за людей, которых в этой ситуации может избить омон, которых могут посадить на годы (помните, когда-то давно было такое "Болотное дело"? Ну, вдруг кто помнит?). Я понимаю, честное слово понимаю, что он борется именно с этим положением дел, именно против этого рабского положения наших дел борется, и сам подвергает себя постоянному риску, но все же фраза "не надо ничего бояться" не имеет отношения к сегодняшней действительности. Пожалуйста, если вы завтра пойдёте - бойтесь, будьте предельно осторожны, не нарывайтесь, берегите себя и близких. Потому что не Навальный потом будет годами вам носить передачи, а ваши родители, мужья и жены.

Особенно яростно критиковали Навального провластные блогеры.

​Samson Sholademi

А Навальный - отличный провокатор, Гапон.

Причина переноса, которую назвал Навальный – отсутствие на проспекте Сахарова сцены и звуковоспроизводящей техники – некотоым комментаторам показалась надуманной.

Андрей Зубов

Дорогие друзья, очень удивился тому, что в последний момент Алексей Анатольевич Навальный перенес митинг с проспекта Сахарова на Тверскую улицу и что Открытая Россия Михаила Борисовича Ходорковского поддержала это решение. Отсутствие громкоговорителей и экранов - это не аргумент. Сто лет назад такой техники вообще не было, а митинги собирались ещё какие! Стоит ли по "технической причине" обрекать тысячи людей на насильственные действия против них полиции?

Собраться всем на законный и разрешенный митинг, обсудить важные вопросы не подвергая людей ненужному риску, показать властям, что нас много, что мы - сила, мне кажется, это и важно, и нужно.

Я приеду к 14 часам на Проспект Сахарова. На Тверскую я не пойду.

Татьяна Малкина

подумала, кстати, что абсолютно молчаливый митинг на сахарова мог бы стать грандиозным событием.

во-первых, это красиво. во-вторых, грозно. в-третьих, слушать приевшиеся истерические кричалки приевшихся ораторов все равно тошно и никто не.

представляете? вот пришли бы 150 тыщ людей и просто молча стояли бы там, послушно пройдя через рамки. еще можно было бы мычать, петь, стихи читать. разговаривать, в конце-концов. жуть же

Дополнительно осложнило ситуацию то, что организаторы протеста против реновации, который также планировалось провести на проспекте Сахарова, отказались переносить акцию на Тверскую.

Юлия Галямина

Решение по завтрашней акции. Мы с Kari Guggenberger как организаторы колонны против сноса Москвы приняли решение встретить всех, кто захочет и сможет прийти, на проспекте Сахарова под нашим антиреновационным шаром в 13.30-14.00.

Мы соберём подписи против закона о реновации и за отставку Собянина. Затем каждый решит, что ему делать - идти ли на Тверскую, осознавая все риски, или идти домой.

И мы всех ждём 14 июня около Госдумы - в день, когда закон рассматривается в третьем чтении. С утра - в 9.30 и вечером после работы.

Пс. Своё решение Навальный и ко со мной не согласовывали, об отмене я узнала так же, как и все, из видео. Считаю, что вот так отменять акцию - безответственно с их стороны. Призывать людей идти на Тверскую не имею морального права. Каждый решит для себя. Лично я скорее всего пойду.

Многим аргументы противников переноса показались спорными.

Александр Шмелев

Проснулся, открыл ленту и на какое время застыл в недоумении. "Провокация", "поп Гапон", "не ходите" - и всё это в исполнении далеко не только кремлевских троллей, но и вполне нормальных людей. Что это? К чему? Вы что, на солнышке перегрелись?! Почему москвичи не имеют права посетить заранее анонсированный фестиваль реконструкторов в центре города? Только потому, что они не любят коррупцию, воров и убийц? А что, кто-то их любит? Где тут провокация? В чем?

Galina Timchenko

Знаете, даже извиняться не буду. Понеслась: Навальный выводит людей под дубинки, Навальный провоцирует, обостряет и прочие стоны "как можно!".

Нормального свободного человека нельзя никуда "вывести", он не овца: он сам решает идти или нет, и сам несет ответственность за свои поступки.

Рыклин Александр

Прекрасные противники реновации. Смелые и бескомпромиссные. Дорогая Юлия Галямина. Не надо идти на проспект Сахарова! Все разговоры про то, что акция согласована, пока Рубанов формально не отозвал заявку, - провокация мэрии. Не ведитесь. Вас заманивают в ловушку... И это - репутационная ловушка, из нее потом не выберешься. Спойлерство - позор!

Между тем поток постов, объясняющих, почему Навальный поступил неправильно и безответственно, и не думал прекращаться.

Mikhail Khodorkovsky

Выход на Тверскую, где происходят массовые гуляния, в том числе пропутинских организаций, несомненная провокация. Время ли и место для нее? Не убежден. Задержание самого Навального - очевидный шаг властей и хороший выход для него в такой ситуации. Те, кто окажется на Тверской, с лозунгами - серьезно рискуют, причем просто задержание - не самый плохой вариант. В условиях прямого столкновения людей с радикально разными взглядами на одной площадке возможны и более неприятные последствия.

Kristina Potupchik

Вместо согласованного митинга на Сахарова, Навальный призвал сторонников выходить на несогласованное шествие по Тверской. Под завязку заполненной, напомню, пони и реконструкторами. Смешались в кучу кони, люди... Ладно, кучи, конечно, никакой не будет, ибо желающих сесть за решетку из-за Навального находится с каждым разом все меньше. Представьте теперь, сколько людей придет поглазеть на реконструкторскую движуху, которая сама такого масштаба, что пришлось перекрывать Тверскую. И поди разбери, кто там за кого, на лбу у людей зеленкой не написано.

Навальный это, конечно, понимает. Более того, рассчитывает на это. И в голову приходит только одно — ему необходима была причина, которой можно было бы объяснить малочисленность митинга на Сахарова. «Все вышли на Тверскую». Поди разбери, сколько их там было. Отсутствие звуковой аппаратуры, как формальный повод выйти на Тверскую, не выдерживает никакой критики. На оппозиционные митинги люди ходили не благодаря выступающим, а вопреки им. На Сахарова не будет звука — а на Тверской он что, будет? <...>

Но никакой ответственности за жертв своей политической активности Навальный, увы, не понесет. А вот вы, если собираетесь помитинговать на Тверской, лучше с самого начала взвесьте все риски.

Ostap Karmodi

А вот это лукавое "Что же мы, не имеем права в праздник прогуляться по Тверской, посмотреть на реконструкторов?" мне активно не нравится.

Имеете право просто прогуляться, даже не вопрос. Но тогда вы и будете засчитаны, и властью и просто людьми, за собянинскую массовку, а не за недовольных граждан.

Чтобы люди вам поверили, нужно быть честными.

В том, что Навальный обманывает власти в ответ на обман со стороны властей, упрекали оппозиционера и его противники.

Ilya Peresedov

Две мысли про Навального и навальнят:

Первое: Сильная сторона Навального в том, что он в тонкостях освоил византийскую тактику кремлёвской политики.

Привести своих сторонников в места публичных гуляний москвичей так, чтобы смешались в кучу кони-люди – это образцово-коварное решение, которое использует ложь и манипуляции как политический инструмент.

Манипуляция в том, что в ответ на якобы сорванный митинг он срывает правительству Москвы запланированные ими мероприятия на Тверской, а ложь в том, что после таких гуляний невозможно будет с уверенностью сказать, сколько людей пришли поддержать именно Навального. Всех отдыхающих и туристов идеологи оппозиции будут причислять к сторонникам протеста. Точно так же Кремль из года в год причисляет к своим сторонникам всех, кто выходит праздновать на улицы 1 мая, 9 мая и даже Пасху. А всё потому, что это происходит в определённых властью местах под утверждёнными в высоких кабинетах лозунгами.

В тоже время, слабая сторона Навального в том, что никакой самостоятельной политической культуры у него, как стало теперь очевидно, нет. И предлагает он нам – гражданам России – всё тот же кремлёвский византинизм, только в профиль.

Толпы протестующих в Москве против коррупции, которые смешиваются до отождествления с празднично гуляющими горожанами, по сути ничем не будут отличаться от каких-нибудь нашистов. Те тоже работали приправой к аполитичным гражданским выступлениям, призванной придать им нужный политический контекст и окрас.

Получается привычное: чтобы победить дракона, надо им стать.

И второе: Поведение Навального позволяет понять, какой он видит мотивацию своих сторонников. (И, собственно, нет оснований ему не доверять в этом вопросе).

Очевидно, что несогласные с коррупцией не воспринимают государство врагом, с которым нужно активно бороться и яростно ему противостоять. В отличие от тех же американских рабочих во время бунта на Хеймаркете. В противном случае Навальный попытался бы собрать колонну на Болотной и двинуть её в каком-нибудь символическом направлении.

По всей видимости, несогласные уверены, что коррупцией государство не то чтобы напрямую им сильно вредит, а нагло и бесцеремонно [надувает] граждан. И граждане в ответ принимают такой сценарий протеста, который [надувает] власть. Мы вроде как тут ходим с флагами и празднуем День России, но на самом деле протестуем.

Очень сомневаюсь, что из подобного глобального [надувательства], о котором в своём фильме «Изображая жертву» выразительно рассказывает режиссёр-мученик Кирилл Серебренников, может родиться что-то толковое и стоящее.

Высказывалось и мнение, что Навальный присваивает гражданский протест, превращая его в часть своей президентской кампании.

Kirill Martynov

Политически Навальный делает все правильно. Инициатива после 26 марта у него. Бессмысленный праздник 12 июня впервые оказался в состоянии кого-то мобилизовать, по городам идут люди с триколорами, начальство паникует, и само, конечно, ни на что подобное не способно.

Только давайте зафиксируем важный момент: вместе с переносом митинга на Тверскую решением штаба Навального вечером 11 июня закончилась эпоха гражданского протеста, стартовавшая шесть лет назад. Никакой общегражданской борьбы с коррупцией больше нет, а есть конкретно кампания Навального, который борется за власть.

Для кого-то это отличная новость, и наконец прорыв к политике через все "аполитичные годы". Я тоже думаю, что мы наблюдаем что-то вроде поворота истории - у начальства не получилось законсервировать свое время навечно, что бы там Медведев ни делал во время реформы часовых поясов. Эпоха, когда старому начальству никто не мог бросить вызов, уходит: пришли другие молодые люди, они ходят жать Навальному руку на встречи по всей России, и это лучшее, что было в их жизни. Где вы были в августе 1991 года? Радовались, наверное? Ну так вот, теперь другие хотят этой радости.

Для меня же это снимает моральную проблему "походов на митинги": на общегражданский протест на Сахарова стоило бы идти, но подчиняться ценным указаниям штаба Навального и срочно перебегать на Тверскую я считаю ниже своего достоинства. Не осуждаю тех, для кого он желанный политический лидер, но это немного не моя история. Надеюсь, вы отлично поддержите вашего кандидата в президенты сегодня.

Впрочем, аргументы за то, чтобы идти на Тверскую, тоже нашлись у многих.

Tamara Eidelman

Вот знаете, что я вам скажу. Я, конечно, пойду сегодня на Тверскую. Мне, конечно, не очень хочется этого делать. Мне не хочется, чтобы меня забрали, у меня много дел в ближайшие дни, я хочу спокойно заниматься своими делами. Собственно, поэтому я, конечно же, пойду. И дело не просто в том, что надо выйти на очередное протестное мероприятие. Я, как историк, вижу, что происходит важный сдвиг. Что это уже не выход кучки московских оппозиционеров, что медленно - конечно, медленно - но верно начинается движение по всей стране. И это, мне, как историку, кажется невероятно важным. И я хочу в этом участвовать. Поэтому, конечно, я сегодня пойду.

Большому количеству комментаторов не терпелось увидеть, как гражданский протест сольется с запланированным на Тверской фестивалем реконструкторов.

Александр Морозов

это будет неимоверный день, друзья, вот что очевидно. завтра это нельзя пропустить. Сюжет в следующем: власти, чтобы не дать Навальному выйти на Тверскую, решили провести там шествие военно-исторических реконструкторов. Он согласился на Сахарова, но там не дали смонтировать сцену и он позвал всех пойти на Тверскую. Таким образом, завтра московские власти получат на Тверской и вокруг - одновременно кучу коней, наших добрых знакомых в виде солдат Преображенского полка, гвардейцев 1-й мировой, 10 тысяч бойцов Росгвардии и еще 100 тысяч горожан впридачу. Никогда еще московским властям не удавалось создать такой атмосферы свободы, всеобщего праздника и братания молодежи Навального с "преображенцами" военно-исторического общества. ("Среди задержанных были маркитантки, кони, несколько сотрудников Росгвардии, ошибочно принятых за реконструкторов и правозащитник Давидис...").

Alex Amyotov

Завтра на Тверской мощный День России ожидается. Навальный, кони, люди, самолёты, луна-парк и воины в латах, 100500 человек полиции. Чую, что это будет легендарно.

Некоторые москвичи между тем расстраивались, что не смогут попасть на фестиваль.

Nastasia Ivanova

Вчера были в Коломенском, где реконов почти не застали - все уже разбрелись,а кое-кто и сворачивал лагерь. Сегодня у нас по плану был центр. Теперь придется обходить Тверскую, где должно было быть все самое интересное. Навальный - [гад], испортил ребенку праздник. И ведь это я знаю, что Навальный припрется на Тверскую. А какое количество родителей, которые собрались привести туда детишек, не в курсе, что главный [гад] русской демократии запланировал на празднике шоу с ОМОНом?

Прозвучало и мнение, что по фестивалю горевать не стоит.

Andrey Gerasimov

Посмотрел программу фестиваля. Сегодня, в частности, в рамках программы "История побед России" должно быть такое вот шоу:

"На площадке «СССР в 1930-е годы» посетителей ждут настольные игры, песни под гитару и баян, модное дефиле, парад физкультурников и выставка ретроавтомобилей".

Какая милота! Как же хорошо жил советский народ в 1930-е! Коммунизм строил! А выставку достижений НКВД с выбитыми глазами и сломанными костями не хотят провести? Гонки на черных воронках? Соревнования расстрельных команд в меткости? А то какая-то неполная у них история побед России выходит.

Слияние празднований и протеста действительно породило некоторое количество курьезных ситуаций.

Виктор Шендерович

"Сначала намечались торжества. Потом - аресты. Потом решили совместить..."

Впервые при Путине я процитировал эту реплику из горинского "Мюнхаузена" - летом 2000 года.

С тех пор - сбился со счета поводов...

Serg Mitrofanov

Люди на Тверской (в рамках реконструкции) кричат: "Долой царя!" Логично.

Bozhena Rynska

Толпа кричит "Надоел, надоел!". На этом фоне реконструкторы бьют в бубны. Гуси стали шипеть. Свист. И аплодисменты. Иногда сквозь толпу пробираются девушки в соломенных шляпках с цветочками. И гармонист в защитной форме.

Некоторые комментаторы, в том числе и соратник Навального Леонид Волков, призывали не сводить протесты только к Навальному и московской повестке.

Игорь Болдырев

Не очень-то имею право рассуждать об этом, поскольку отсутствую в России, но связывать нынешнее 12 июня исключительно с Навальным, с "реновацией", с коррупцией в отдельно взятой московской мэрии и с Димоном - это типичное туннельное зрение жителя "московского государства". В РФ сегодня "гуляют" еще десятки городов, по разному, с разным размахом, но представьте они оказывается тоже существуют в России. Опуская все оценочные суждения про "Навального-провокатора", которые так мило перекликаются с сегодняшними оценками из собянинского окружения, скажу, что этому деятелю впервые технологически удается создание какого-то дикого, для наших широт, количества гражданских площадок в регионах и связывать это только с "провокацией" отдельно взятого Навального, это банальное неуважение к согражданам и примитивно-совковое преувеличение "роли личности в истории". Да и с точки зрения "искусства провокации" это выглядит странновато. Провокация - продукт оперативный и скоропортящийся, для нее сети штабов не создают. И в Москве и в регионах обнаружилась масса достойных людей, которые используют эти инфраструктуры не для того чтобы молиться на плакаты с Навальным, но и воздействовать и на своих местных муниципальных и областных "баронов" и силовиков. Там, как в трамвае С. Михалкова - "люди входят и выходят, продвигаются вперед", и в головах у них "черт ногу сломит", но в общем, это как раз и похоже на жизнь. Посмотрите, как по разному реагирует сегодня на митинги полиция и местные власти в регионах. Это и есть разнообразие, которого так хочется. Так что свет клином на улице Тверской, Собянине вашем, да и на Навальном, не сошелся, вообще-то.

Леонид Волков

Все внимание, конечно, сейчас приковано к Москве и Санкт-Петербургу, где массовые задержания.

Но при этом митинги-то сегодня были про Россию прежде всего, а не про Москву и Питер.

Я с 6.30 в эфире все это видел своими глазами и пытался, как мог, показывать: многотысячные шествия в Самаре и Хабаровске, не меньше пяти тысяч в Новосибирске и Екатеринбурге, огромные митинги в Краснодаре, Ростове-на-Дону и Пензе (!), сотни людей в 7 утра (!) в селе Юдино в 35 километрах от Казани, сотни людей в Саранске и Сургуте, в Новокузнецке и Ставрополе — и во всех других городах, которые только с усмешкой и табличкой «сарказм» раньше можно было бы назвать центрами политической активности.

Это было невероятно здорово.

И еще: очень культурно.

Граждане России не только вправе, они еще и умеют собираться мирно и без оружия, отстаивать свою точку зрения и защищать свои права.

Жаль, что лживые трусливые дуболомы в мэрии Москвы и в Кремле этого не видят и не понимают; история их больно проучит за это.

На митинге в Москве полиция задержала координатора движения "Открытая Россия" Марию Баронову, оппозиционеров Илью Яшина и Вячеслава Мальцева, а также пресс-секретаря кампании Навального Руслана Шаведдинова. Сам Навальный был задержан за призывы к несогласованной акции протеста еще до ее начала.

Участники и наблюдатели делились впечатлениями.

​Евгений Левкович

Я нахожусь на Тверской улице, среди многотысячной толпы, которая требует отставки Путина и Медведева. В национальный праздник. Под российскими флагами. Навальный за два месяца вернул то, что, казалось бы, вернуть уже невозможно. Да ещё и поставил в дико неудобное положение градоначальство. Переиграл. Конечно, политик.

Olga Beshley

1. На той локации, где была я (Тверская, здание Известий, рядом с шатрами про ремёсла России), было ОЧЕНЬ много студентов и школьников. Я бы даже сказала, что визуально их было больше, чем людей от тридцати и старше. После митинга 26 марта я считала разговоры о том, что протест «стал моложе», преждевременными. После второго крупного митинга — это факт.

2. По лицам видно, что и весело, и страшно. При приближении ОМОНа разбегались во все стороны, как будто мы тут с полицейскими в салки играем. Но лично я не считаю, что протестующие должны проявлять чудеса смелости, особенно, если это дети. Пусть приходят, пусть бегают, все норм. Пока так.

3. Видно, что их страх — это шальной страх перед взрослыми, а не перед системой. Явно не знают, какими могут быть последствия, насколько все серьёзно. По разговорам было очевидно, что никаких памяток о поведении при задержании не читали. Значит, нужно активнее распространять эти материалы.

4. Политических разговоров много. Навальный, Усманов, Медведев, конституция, смена власти — вот это все звучало. Да, пришли потусить, но владение информацией хорошее. Осознанный хайп — это ок.

5. В шатре «Ремёсла России» бойкая женщина в кокошнике показывала детям, что одну и две веточки сломать очень просто, а когда веточек много — [черта с два] ты их сломаешь. Ну то есть человек как мог объяснял, что всех не пересажают.

6. Москва, ты, даже перекопанная, прекрасна.

Marina Litvinovich

Толпу рассекли и всех выдавили с Тверской под землю. Космонавты накидывались на всех мужчин младше лет 30, мели всех без разбору. В метро толпы с флагами и лентами. Праздник удался.

Valery Solovei

С каждым разом - все серьёзнее

Это впечатление от сегодняшних "народных гуляний" по Тверской.

Градус повышается, полиция все заметнее опасается прямых столкновений.

Рыклин Александр

Очень простой вывод из увиденного сегодня - думаю, мы их скоро свергнем...

Serg Mitrofanov

Впервые День России удался - теперь он про права и свободы россиян. Заложена традиция, которую перебить глупостями вроде ряженых стрельцов уже не удастся. Теперь люди смогут ответить, что они празднуют или требуют в День России. Да, Навальный ситуативно что-то предпринял (его упрекают, что он развернул свой митинг с проспекта Сахарова на Тверскую), но не надо все записывать на него - он тут не совсем при чем, он не управляет историей, он даже не имеет каких-то реальных ресурсов. У него нет даже экрана и репродуктора, он просто на гребне какой-то волны. Волна же идет сама по себе. На самом деле, Собянин (псевдоним Кремля) сделал для кризиса (будущей революции) не меньше, чем Навальный. Тут самое главное в том, что в стране ЕСТЬ ПРОБЛЕМЫ, они не решаются и решиться удовлетворительно в рамках идеологем власти НЕ МОГУТ. Вот вместо того, чтобы копить критики не так уж важного Навального, вы бы постарались найти ответы на проблемы.

Главная: как избежать катастрофы в конце.

Аркадий Бабченко

Что-то у меня абсолютное дежа-вю от Маршей Несогласных десятилетней давности. Та же Тверская, те же космонавты - тогда, правда, водометы еще были - те же лозунги, те же люди, тот же царь, тот же разгон, те же автозаки, тот же "Путин [забоялся]"... Десять лет все одно и то же. "Другая Россия", правда, теперь за Путина топит, а так - один в один.

Не-не, я без задней мысли. Так, просто мысли вслух.

Все равно все молодцы, кто сегодня вышел.

Gleb Kuznetsov

В весь этот абсурд на Тверской вовлечены тысячи людей, которые совсем не при делах. Дети, туристы, реконструкторы. Вот зачем? Какую задачу порешали?

Показали, что "нас много"? Нет, не показали. Две тысячи в максимуме на Сахарова, ну и еще тысяч пять - опять же в максимуме на Пушкинской. Даже если "сахаровских" антиреноваторов засчитать Навальному (а по уму Винокуровой их надо засчитывать)- проиграли митингу по реновации разгромно.

Показали оппозиционную силушку перед прямой линией? Нет. Не показали опять же. Ничего, в общем, нового не продемонстрировано. Ни в плане количественном, тут спад, ни в плане качественном, идейном - тут подъем так и не начался с 26 марта.

Что сделано то, в итоге? Нарушены все формальные и неформальные правила ? Да. Навальный изящно вышел из ситуации с идеологическим и количественным кризисом собственного проекта, подставив людей под дубинки? Согласен. Но стоило ли оно того?

Лев Рубинштейн

Все это сегодняшнее масштабное батальное полотно не может забыться. Хотя бы уже потому, что оно не может не иметь продолжения и развития.

Но незабываема и, так сказать, ее "постановочная", хотя и никем не предусмотренная часть.

Все сошлось таким удивительным образом, что на фоне бледных квазиисторических реконструкторских симулякров, по замыслу их придумщиков и организаторов призванных послужить исторической легитимизацией кремлевской позорной шушеры, в данный момент творится настоящая живая история.