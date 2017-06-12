Мэрия Москвы разрешила оппозиции гулять по Тверской без плакатов

Мэрия Москвы разрешила оппозиции гулять по Тверской улице с условием, что акция пройдет без плакатов и лозунгов, заявил в прямом эфире YouTube-канала "Навальный LIVE" глава штаба Навального Леонид Волков. Он уточнил, что мэрия разрешила использовать флаги России.

В Кремле ситуацию с решением политика Алексея Навального перенести акцию против коррупции в Москве в центр города назвали "вопросом мэрии". При этом, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, "важно избегать каких-либо провокаций и незаконных действий".

Директор Федеральной службы безопасности России Александр Бортников считает назвал перенос акции "провокацией" и заявил телеканалу "Дождь", что правоохранительные органы будут реагировать "в соответствии с законом".

В воскресенье вечером Навальный опубликовал на своем сайте сообщение, что в Москве согласованный митинг на проспекте Академика Сахарова отменяется. Вместо этого он призвал своих сторонников выйти на мирную акцию на Тверской улице. Прокуратура Москвы в ночь на понедельник выпустила предупреждение организаторам антикоррупционной акции в центре российской столицы о "недопустимости нарушений закона".

На Тверской улице сегодня – в День России – запланирован исторический фестиваль реконструкторов "Времена и эпохи". Телеканал "Дождь" сообщает, что вход на улицу перекрыли спецтехникой. К улице также стянуты автозаки и бронетехника. Пешеходов пропускают только по специальным пропускам.

Противники московской "реновации" решили, что останутся митинговать на согласованном с властями проспекте Сахарова.

"Открытая Россия" Михаила Ходорковского, участники которой планировали присоединиться к митингу Навального на проспекте Сахарова, вслед за ним призвала своих сторонников выходить на Тверскую улицу.